Рогов: ВСУ бросают тела погибших на поле боя, страшное зрелище

Рогов: ВСУ используют коридоры для эвакуации убитых товарищей для контратак Фото: Александр КОЦ

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов в эфире Радио “Комсомольская правда” рассказал, что командование ВСУ не вывозит тела погибших украинских военных с поля боя.

“Тела погибших ВСУ бросают. Страшное зрелище. У нас очень жарко, запах стоит страшный от разлагающихся тел сотен людей, когда ветер дует в нашу сторону, дышится с трудом. Мало того, что они не забирают - когда им предлагают: давайте, забирайте - они не эвакуируют”, — рассказал Рогов.

Также он отметил, что иногда украинские военные все же отзываются на призывы вынести тела погибших бойцов, однако используют эти коридоры исключительно для внезапной контратаки.

Напомним, недавно врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал, что украинские войска намеренно не убирают тела погибших товарищей с поля боя, чем пытаются вынудить российских бойцов покинуть окопы из-за ужасного смрада, стоящего над полем боя.

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