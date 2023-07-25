Полковник Литовкин: для отражения атак дронов используют средства ПВО и РЭБ Фото: REUTERS

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Lenta.ru назвал основными способами противодействия беспилотникам средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Два основных метода борьбы с беспилотниками — это средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, но все зависит от типа беспилотника», - заявил специалист.

По его словам, в случае, когда речь идет о большом беспилотнике, будут работать такие системы ПВО «Панцирь-С1», а также «Тор-М2» и «Бук-М3».

«Также есть специальное противодронное оружие», - отметил он, добавив, что российским гражданам необходимо знать информацию о мерах самозащиты в случае атаки дронов.

Военный историк и директор Музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов в беседе с «360» заявил, что если развернуто достаточное число пусковых установок и боевых машин – комплексов, таких как «Бук-М2» или М-3, «Панцирь-С», «Тор-М2», то перехват беспилотника «можно обеспечить стопроцентный».

Ранее RT рассказал о «Панцирь-М» - единственном средство ПВО с однопостовым боевым модулем. Как сообщалось, в состав системы, которой будут оснащаться многие строящиеся корабли ВМФ РФ, входят артиллерийское, а также зенитно-ракетное вооружение и система управления.

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