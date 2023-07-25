Рогов: Зеленский отказался от планов удара по ЗАЭС из-за неэффективности Фото: REUTERS

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов в эфире Радио “Комсомольская правда” рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от планов ударить по Запорожской АЭС из-за малой эффективности.

Он отметил, что при планировании диверсии Зеленский собрал заседание и заслушал доклады специалистов в области ядерной безопасности.

“Главной темой было – к чему приведет удар такими видами вооружений, как М-777, HIMARS и Storm Shadow по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, которое находится на открытой площадке около Запорожской АЭС”, — рассказал Рогов.

По его словам, специалисты пришли к выводу, что удары имеющимся на вооружении ВСУ оружием приведут к незначительному выбросу радиоактивных веществ на слишком малую площадь поражения. Рогов отметил, что именно из-за этого Зеленский отказался от атаки на ЗАЭС в июле.

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