Лидер группы «Руки Вверх!» обратился к поклонникам после драки фаната с полицией

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Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился к своим поклонникам после драки одного фанатов с полицией, призвав приходить на концерты трезвыми.

Напомним, Фанат «Руки вверх!» избил сотрудников полиции, пытаясь в состоянии алкогольного опьянения попасть на концерт группы в «Лужниках» субботу, 22 июля. Life.ru опубликовало видео задержания этого мужчины, в отношении которого позже завели уголовное дело.

«Как сказали мне организаторы нашего концерта, никаких серьезных инцидентов ни на самой арене, ни за ее пределами не было зафиксировано. За исключением этого. Мне очень жаль, что человек, пришедший на наш музыкальный праздник, скажем так, "перебрал с подготовкой"», - заявил Жуков в беседе с Lenta.ru.

Солист группы отметил, что, как правило, поклонникам «Руки Вверх!» такое поведение «несвойственно».

«Друзья, приходите на наши концерты трезвыми», - заявил музыкант, пообещав обеспечить «зарядом хорошего настроения и любимой музыки» без помощи алкоголя.

Как писали «Известия», на том концерте в «Лужниках» собралось 75 тысяч зрителей и группа «Руки Вверх!» на бис и новый трек Бритни Спирс.