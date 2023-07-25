Госдеп США заявил, что знает о ранении американца Тревора Рида в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон знает о ранении американца Тревора Рида в зоне спецоперации на Украине.

“Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине”, — заявил представитель Госдепа на брифинге.

Патель подчеркнул, что Вашингтон неоднократно предупреждал американцев о рисках посещения зоны конфликта на Украине, однако, на фоне ранения Рида, вынужден в очередной раз призвать сограждан избегать подобных поездок.

Также представитель Госдепа поспешил заверить, что американец не принимал участие в боях от имени правительства США. В эвакуации Рида, отметил Патель, Вашингтон также не принимал участие – раненого американца вывезла в Германию неправительственная организация. Чиновник подчеркнул, что Тревор Рид добровольно решил участвовать в боях на стороне киевского режима.

Напомним, в августе 2019 года американец Тревор Рид был арестован за нападение на сотрудников полиции. Гражданин США сильно перебрал с алкоголем и поссорился с двумя женщинами, а позже проявил агрессию в отношении сотрудников МВД, приехавших утихомирить буйного американца.

Позже Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам лишения свободы, однако в апреле 2022 года был обменян на российского летчика Константина Ярошенко.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша мечтает столкнуть НАТО и Россию из-за Украины (подробнее)