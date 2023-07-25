Названы показания для удаления зубов мудрости Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с «Газета.Ru» рассказала, в каких случаях следует избавиться от зубов мудрости, которые часто доставляют человеку проблемы.

«Удалять уже прорезавшиеся зубы мудрости в первую очередь нужно тогда, когда они располагаются неправильно или горизонтально и давят на другие», - заявила врач.

Кроме того, Автандилян рекомендовала удалять перед проведением ортодонтического лечения, отметив, что даже после нескольких лет ношения брекет-системы, она не приносит результата.

«Дело в том, что зубы не двигаются под конструкцией и не могут занять правильное положение, так как им не хватает места в ряду - мешают зубы мудрости», - пояснила эксперт.

Зубы мудрости также удаляют при возникновении на их поверхности глубокого кариеса. Кроме того, они подлежат удалению в случае сложных стоматологических заболеваний, среди которых врач назвала пульпит и периодонтит

Ранее RT представил результаты опроса, посвященного фобиям. В ходе исследования выяснилось, что страх перед стоматологами был единственных из изучаемых страхов, которым мужчины страдают чаще, чем женщины (21% против 16%).

Стоматолог Диана Левчук в беседе с Life.ru отметила, что главные страхи перед лечением зубов в основном родом из детства. «Перестать бояться укола в десну сложно, потому что страх здесь, опять же, связан с предчувствием боли. Тем не менее полностью исключить болевые ощущения возможно, если в клинике используется двухэтапная анестезия», - рассказала она.