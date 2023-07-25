НАСА держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электропитанием в Хьюстоне

НАСА держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электропитанием в ЦУП в Хьюстоне Фото: EAST NEWS

Руководитель программы Международной Космической Станции (МКС) в НАСА Джоэль Монталбано сообщил, что возникшие 25 июля проблемы с электричеством в Центре Управления полетами в Хьюстоне не создали опасности для астронавтов.

“Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле”, — рассказал представитель НАСА на брифинге.

По его словам, проблему удалось решить в течение 20 минут благодаря российским системам связи. Центр управления связался с экипажем через российское оборудование и объяснил экипажу станции всю ситуацию.

После этого, отметил Монталбано, в течение 90 минут пункт управления был переведен на резервное питание и связь с космонавтами восстановлена. Представитель НАТА поблагодарил всех партнеров по программе МКС за помощь в решении проблемы.