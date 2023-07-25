Преподаватель ГУУ Кузнецов: отказ от операций с валютой может быть системной мерой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые банкоматы в Москве перестали принимать и выдавать доллары и евро. Это решение вызывает вопросы у экспертов и пока объяснения ему нет. Не исключено, что нововведение может указывать на его системный характер. Ведь данные банки уже давно находятся под санкциями, а ужесточение мер было принято только сейчас.

И. о. заведующего кафедрой статистики, доцентом кафедры финансов и кредита ГУУ, доктором экономических наук, кандидатом технических наук Николай Кузнецов отметил, что банкам, которые были включены в санкционные списки, стоило сразу ввести подобные ограничения, как это сделали ВТБ и Совкомбанк.

Сейчас ограничение введено в Сбербанке, «Открытии», Газпромбанке, Московском кредитном банке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке и Росбанке.

В итоге данная функция поставлена на паузу, теперь переводы валюты за границу невозможны.

- Тогда именно в качестве меры борьбы с этим явлением и решили в банкоматах наличную валюту не принимать, – объясняет Кузнецов в беседе с РИАМО.

В настоящий момент операции с валютой ограничены в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций РФ, сообщили в их call-центрах и пресс-службах. Изменения связаны с введением санкций против российского финансового сектора, заморозкой корсчетов, а также проводимой дедолларизацией в РФ, передают "Известия".

Игроки, у которых не заморожены корреспондентские счета в валютах США и ЕС, принимают их от граждан, а также совершают платежи, но таких финансовых институтов становится все меньше, сообщает телеканал "360".

- Это, на мой взгляд, можно трактовать как ограничение прав потребителей... Вот когда у нас будут выпущены мероприятия законодательного характера или хотя бы рекомендательного со стороны ЦБ, вот тогда на это можно будет обратить внимание, - отметил кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT.