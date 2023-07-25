Маккарти призвал инициировать импичмент Байдену для расследования дела о коррупции Фото: REUTERS

Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил о необходимости инициирования импичмента президенту Джо Байдену для расследования участия главы государства и его сына Хантера Байдена в коррупционных схемах.

“Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию”, — сказал конгрессмен в ходе беседы с журналистами.

Маккарти добавил, что подобным образом можно расширить возможности законодательного органа США в вопросе сбора информации о коррумпированности американского президента.

Напомним, ранее Маккарти сообщал, что палата представителей конгресса США собирается провести расследование для того, чтобы вынести импичмент Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за границей.

Конгрессвумен Марджери Тэйлор-Грин называла Джо Байдена худшим американским президентом в истории и обещала доказать его коррумпированность.