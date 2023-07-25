Диетолог Саломатина: соленая пища позволит похудеть, но навредит выделительной системе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые пришли к выводу, что соленая пища препятствует усвоению жиров, что способствует похуданию. Но есть у подобного способа свой минус – страдает выводящая система.

- Действительно, если заблокировать фермент, который усваивает жир, то, соответственно, общее количество калорий в пище должно снижаться, - говорит Пятому каналу диетолог Елена Соломатина.

Но она советует воздержаться от подобного способа справиться с лишним весом. Нужно помнить, что любое вмешательство в систему пищеварения приводит к последствиям.

Если налегать на соленое, то будет страдать выводящая система.

- Нарушения со стороны печени, переваривания еды. Может нарушаться микробиом, появляются проблемы с почками, - перечисляет диетолог.

Вслед за этим «сломается» иммунная и нервная системы. Появится повышенная раздражительность, высыпания на коже и так далее.

Краткосрочные исследования зарубежных ученых показывают, что соленая пища может снижать калорийность еды. Но в долгосрочной перспективе этот вопрос не изучался.

Если ввести в рацион много соли, то отказаться от нее в последствии будет очень сложно. Мозг привыкнет и будет требовать именно таких вкусов.

В итоге нарушения метаболического процессе обеспечены, а это, наоборот, прибавка в весе, а не его снижение.

Кстати, сахарозаменители тоже очень опасны.

- Как бы мы ни обманывали, но тем не менее многие сахарозаменители, они стимулируют аппетит. Да, вроде бы сейчас и уровень глюкозы не поднялся в крови, и вроде бы как нет вот этих инсулиновых качелей... Но там другие совершенно механизмы включаются. Сейчас говорят даже про Альцгеймер, тромбообразование и, конечно, отрицательное влияние на микробиом, - сказала Саломатина ОТР.

Тем, кто пытается похудеть,а вес никак не уходит, врач советует проверить работу щитовидной железой, убедиться, что нет дисбактериоза. Наконец, тяжело похудеть тем, кто находится в постоянном стрессе. Организм тогда начинает накапливать жир, чтобы пережить тяжелые времена, передает телеканал "360".

Нужно также следит за уровнем холестерина в организме. Несмотря на то, что продуктов, которые способны снижать холестерин, не существует, регулировать его в крови с помощью питания возможно. Этого можно достичь за счет снижения потребления жирной пищи, которая и провоцирует повышение холестерина, пишет Газета.ru.