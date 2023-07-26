Британская компания Unilever считает правильным вариант ограниченного ведения бизнеса в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британская компания Unilever считает правильным решение остаться на российском рынке, проанализировав возможные варианты действий. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Хайн Шумахер.

Представитель компании в интервью агентству Reuters отметил, что Unilever может «забросить» свой российский бизнес либо продать его, однако ни один из этих вариантов не является оптимальным.

«Вариант в виде ограниченной работы нашего бизнеса наименее плох», - цитирует Шумахера агентство.

Тем временем эксперты считают, что ушедшие из России иностранные компании навредили сами себе. Как российский бизнес адаптировался к изменениям после ухода иностранных компаний, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что доли компаний «Данон» и «Балтика», принадлежащие иностранным организациям, переходят во временное управление России. Указ об этом президент России Владимир Путин подписал 16 июля, он вступил в силу в этот же день.

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