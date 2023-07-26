Экс-разведчик Риттер назвал опрометчивым решение Финляндии вступить в НАТО

Экс-разведчик Риттер объяснил, почему считает опрометчивым вступление Финляндии в НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия поставила себя в невыгодное положение, решив вступить в НАТО. Такое мнение высказал экс-разведчик из США Скотт Риттер.

По мнению эксперта, для Финляндии стали бы «самоубийственными» попытки совершить какие-либо провокационные действия в отношении России в то время как РФ сможет без труда усилить свое военное присутствие у границ с Финляндией.

«Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Ранее военный эксперт Александр Шарковский высказал мнение, что Североатлантлический альянс использует Хельсинки и страну ждет незавидное будущее после вступления в НАТО.

Напомним, Финляндия официально вошла в НАТО в апреле 2023 года. К чему это приведет, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем аналитик Александр Носович объяснил, почему Финляндия вступила в НАТО.

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