Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в отправке неподготовленных солдат на фронт под давлением Запада. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отправляет в обреченное на провал наступление неподготовленных солдат, делая это под нажимом западных союзников. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена», - сказал эксперт в эфире YouTube-канала Politeka Online, добавив, что украинское военное руководство предупреждало киевские власти о неготовности армии к наступлению, но это предупреждение было проигнорировано.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Рогов допустил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления на Запорожском фронте и назвал обстановку на Запорожском направлении «затишьем перед бурей».

Также сообщалось, что министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика. Глава украинского Минобороны объяснил медленные темпы украинского наступления нехваткой боеприпасов и систем ПВО.

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