El Digital Sur: Олимпийская чемпионка Исинбаева владеет элитной недвижимостью на Тенерифе

Испанские СМИ рассказали об элитной недвижимости олимпийской чемпионки Исинбаевой на Тенерифе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева зарегистрирована в испанском муниципалитете Арона на острове Тенерифе и владеет там домом в элитном жилом комплексе. Об этом пишет испанское издание El Digital Sur.

Сообщается, что площадь элитного дуплекса, которым владеет Исинбаева, составляет около 200 квадратных метров. Кроме того, спортсменка имеет собственность в курортном городке Кальяо Сальвахе.

Издание уточняет, что Елена Исинбаева вместе с мужем Никитой Петиновым и двумя детьми зарегистрирована в муниципалитете Арона.

Напомним, 41-летняя спортсменка с 2016 года является членом Международного Олимпийского комитета (МОК). При этом в феврале 2023 года рекордсменка была внесена в санкционный список Украины за поддержку СВО. Ранее комитет по этике МОК инициировал проверку Исинбаевой на предмет причастности к Вооруженным Силам РФ.

17 июля Исинбаева сделала ряд громких заявлений, которые обернулись грандиозным скандалом. Спортсменка сообщила, что в сентябре возобновит работу в МОК. Она также подчеркнула, что никогда не состояла в Вооруженных силах России. После чего назвала свое звание майора «номинальным».

После этого инистр спорта Матыцин осудил Елену Исинбаеву за отношение к воинскому званию и гражданской позиции. В то же время Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией.

Тем временем мэрия Волгограда подала в суд на Елену Исинбаеву за долги по подземной парковке.