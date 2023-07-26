Украинская железная дорога прекратила использование русского языка на билетах

Украинская железная дорога отказывается от использования русского языка. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Компания «Украинские железные дороги» прекратила использовать русский язык в надписях на электронном международных билетах. Об этом сообщила пресс-служба компании. Соответствующая информация и изображение нового бланка билета без надписей на русском языке опубликованы в Telegram-канале «Украинских железных дорог» во вторник 25 июля.

Сообщается, что бланк международного билета еще проходит согласование у международных партнеров компании. Также в компании отметили, что процесс украинизации идет в соответствии с графиком.

В то же время европейцы отказались менять русские вывески в угоду скандалящим украинцам. Какой ответ получили на свои претензии по поводу использования русскоязычных вывесок украинские беженцы в Чехии и Германии, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за того, что компания людей слушала на улице песню «На теплоходе музыка играет» на русском языке.