CNN: Белый дом опасается, что ситуация с Ридом помешает диалогу по обмену заключенными

В США опасаются проблем в диалоге с Москвой по обмену заключенными из-за ситуации с бывшим морпехом Ридом. Фото: REUTERS

Ситуация с бывшим морским пехотинцем Тревором Ридом, который принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, может стать препятствием для диалога по обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном. Такие опасения высказывают в вашингтонской администрации, передает CNN.

«Речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию, и он должен рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана», - цитирует телеканал представителя администрации.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон знает о ранении американца Тревора Рида в зоне спецоперации на Украине и подчеркнул, что Рид не принимал участие в боевых действиях от имени правительства США.

Напомним, в августе 2019 года американец Тревор Рид был арестован за нападение на сотрудников полиции. Гражданин США сильно перебрал с алкоголем и поссорился с двумя женщинами, а позже проявил агрессию в отношении сотрудников МВД, приехавших утихомирить буйного американца.

Ранее сообщалось, что США готовы рассматривать «креативные» решения для обмена обвинённого в шпионаже журналиста Гершковича. Также Вашингтон намерен поступить и в отношении Пола Уилана.