Австрийский полковник Райснер объяснил провал украинского наступления неопытностью командиров ВСУ

Военный эксперт из Австрии рассказал о неопытности командиров ВСУ, из-за чего гибнут военнослужащие. Фото: REUTERS

Украинские военные погибают из-за неопытности своих командиров. Такое объяснение провала украинского наступления и больших потерь среди ВСУ дал австрийский полковник Маркус Райснер, военный стратег Минобороны Австрии.

В частности, эксперт рассказал о неудачных действиях 47-летнего командира подразделения, призванного из резерва.

«По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», - сказал Райснер интервью телеканалу N-TV, добавив, что этот случай серьезно ударил по моральному духу украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в период с 1 по 23 июля текущего потеряли в Херсонской области до 880 человек, свыше 30 лодок, а также два танка и две реактивных системы залпового огня.

Тем временем министр обороны Украины Резников признал отставание наступления ВСУ от графика. Глава украинского Минобороны объяснил медленные темпы украинского наступления нехваткой боеприпасов и систем ПВО.

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