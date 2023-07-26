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НовостиПолитика26 июля 2023 4:27

Что произошло в ночь на 26 июля

Полковник Райснер объяснил большие потери ВСУ неопытностью командиров
Мария ПАВЛОВА
Эксперт назвал неопытность командиров причиной серьезных потерь ВСУ.

Эксперт назвал неопытность командиров причиной серьезных потерь ВСУ.

Фото: REUTERS

Австрийский полковник Райснер объяснил провал украинского наступления неопытностью командиров ВСУ. Военный стратег рассказал, как из-за ошибочных распоряжений украинских командиров гибнут солдаты ВСУ.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два авиаудара по живой силе и технике механизированной бригаде ВСУ.

В ночь на среду 26 июля ряд промышленных объектов в Харьковской области получил повреждения. Ранее сообщалось о срабатывании систем противовоздушной обороны в регионе.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправляет в обреченное на провал наступление неподготовленных солдат, делая это под нажимом западных союзников. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Рогов допустил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления на Запорожском фронте. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» назвал обстановку на Запорожском направлении «затишьем перед бурей».

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В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена стрессом. Пресс-секретарь президента США заявила, что укусы собаки президента приравниваются к производственным травмам.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines вынужден был совершить экстренную посадку из-за самоубийства пассажира во вторник 25 июля.