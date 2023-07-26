Эксперт назвал неопытность командиров причиной серьезных потерь ВСУ. Фото: REUTERS

Австрийский полковник Райснер объяснил провал украинского наступления неопытностью командиров ВСУ. Военный стратег рассказал, как из-за ошибочных распоряжений украинских командиров гибнут солдаты ВСУ.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес два авиаудара по живой силе и технике механизированной бригаде ВСУ.

В ночь на среду 26 июля ряд промышленных объектов в Харьковской области получил повреждения. Ранее сообщалось о срабатывании систем противовоздушной обороны в регионе.

Украинская железная дорога прекратила использование русского языка на билетах. При оформлении электронных билетов ведомство будет использовать только украинский и английский языки.

Президент Украины Владимир Зеленский отправляет в обреченное на провал наступление неподготовленных солдат, делая это под нажимом западных союзников. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Рогов допустил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления на Запорожском фронте. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» назвал обстановку на Запорожском направлении «затишьем перед бурей».

Поляки в бешенстве от наглости украинских беженцев и притязаний Украины. Об этом заявил польский политик Владислав Косиняк-Камыш, представляющий Польскую крестьянскую партию.

В России в 2024 году будет введен ГОСТ на одежду для школьников. Главной целью введения стандарта является недопущение использования низкокачественных материалов для пошива школьной формы, уточнили в ведомстве.

В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена стрессом. Пресс-секретарь президента США заявила, что укусы собаки президента приравниваются к производственным травмам.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines вынужден был совершить экстренную посадку из-за самоубийства пассажира во вторник 25 июля.