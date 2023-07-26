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НовостиПолитика26 июля 2023 4:44

Посол Антонов обвинил США в спонсировании террористических планов Украины

Посол Антонов: продолжение поставок оружия США Украине находится за гранью морали
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол Антонов обвинил США в спонсировании террористических планов Украины

Посол Антонов обвинил США в спонсировании террористических планов Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон спонсирует террористические планы Киева, поставляя все больше оружия, и не может остановиться.

Комментируя решение Вашингтона об очередном пакете военной помощи украинским войскам, российский дипломат заявил, что действия США «выходят за рамки морали и здравого смысла». По его словам, американские власти намерены представить себя «бескорыстным благодетелем Украины», манипулируя при этом общественным мнением, а также скрывая свои истинные цели.

«Ступив на тропу войны, Вашингтон не в состоянии остановиться. Вместо того чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников», - заявил российский посол.

Напомним, ранее Антонов, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена в контексте теракта на Крымском мосту, заявил, что покрывательство радикалов позволяет говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева.