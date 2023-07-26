МЧС: пожар произошел на складе винзавода на Кубани Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Пожар произошел в ночь на среду, 26 июля, в поселке Сенном Темрюкского района, где загорелся склад винзавода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как передает министерство, площадь пожара составляет 900 квадратных метров. В заявлении утучняется, что огонь смог быстро распространиться по складу из-за высокой горючести содержимого.

«В 01:39 часов спасатели установили, что склады горят на площади 300 квадратных метров. В 5:46 часов пожарные локализовали огонь уже на площади 900 квадратных метров. В 05:59 объявлена ликвидация открытого горения», - сказано в заявлении ведомства.

Сообщается, что в тушении задействованы 65 человек, а также 17 единиц техники. Никто не пострадал. На данный момент в МЧС не назвали причину произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе, 20 июля, пожар произошел на электроподстанции в Сочи. Как писал сайт KP.RU, огонь вспыхнул на территории между Адлером и Красной Поляной.