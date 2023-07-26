В России создадут систему для обнаружения и подавления мини-дронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Холдинг «Росэлектроника» занимается разработкой комплекса, который будет способен находить, а затем подавлять мини-дроны. Об этом рассказала гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.

«Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс», - приводит РИА Новости заявление гендиректора Рыбинского завода.

Комогорцев заявил, что данный комплекс сможет обнаруживать даже сложные объекты, такие как миниатюрные гражданские коптеры, а самой маленькой целью, обнаруженной таким коптером, стал дрон размером 16х20 см типа DJI Mini. Отмечается, что данная станция сможет увидеть, а позже сопровождать на расстоянии до 500 м в движении, а также до 250 в зависшем состоянии. Уточняется, что это будет возможно даже в условиях городской застройки.

Напомним, ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал основал основные способы противодействия беспилотникам, указав на средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).