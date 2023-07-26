В России прогнозируют подорожание гречневой крупы Фото: pexels.com

В июле 2023 года оптовые цены на гречневую крупу впервые с апреля 2022 года перешли от снижения к повышению, а уже к сентябрю этого года рост может ускориться. По данным опрошенных «Коммерсантом» экспертов, цена данного товара может подняться на 10% и вырасти таким образом с 41 до 45 тысяч рублей за тонну.

В ассоциации «Руспродсоюз» отмечают, что за третью неделю июля гречневая крупа в опте подорожала на 0,8%, до 38 рублей за кг, а рис - на 2,5%, до 61,6 рубля за кг.

Ретейлеры заявляют, что на данный момент поставщики еще не уведомляли о повышении цен, а в Минсельхозе РФ сообщили, что ситуация с ценообразованием на рынке круп стабильная.

Специалисты объясняют, что к подорожанию такого товара привело несколько факторов, в том числе окончание сезона, а также объем и качество урожая. Гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко объясняет изменение цен инфляционными процессами.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что на рост стоимости влияет и ослабление рубля, а также рекордные поставки продукции за границей. По его словам, в сезоне 2022-2023 Россия экспортировала 262 тысячи тонн гречихи и гречки, что на 17% больше, чем в прошлом сезоне.

Напомним, Доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Буни предупредил о рисках роста мировых цен на рис. По его словам, повлиять на изменение стоимости этого товара может возможный запрет Индией экспорта всех сортов риса