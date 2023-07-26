На Украине возбудили дела из-за хищения оружия и боеприпасов Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Военная прокуратура Украины возбудила уголовные дела по факту хищения оружия и боеприпасов из частей ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко сообщил, что факт кражи вскрылся при прибытии на место мобилизованных украинских военнослужащих.

"Выяснилось, что зарезервированное оружие и боеприпасы отсутствуют на складах, но согласно документации, все было поставлено, в том числе западные образцы", - сказал офицер ЛНР.

Ранее KP.RU неоднократно сообщал о фактах перепродажи поставляемого американцами оружия на Украину, в том числе топлива. Теперь же поставляемое киевскому режиму оружие стало появляться на черных рынках в Северной Европе.

В Пентагоне узнали, что часть оружия, которое они поставляли ВСУ, не дошла до адресата, а была спрятана на склады для последующей перепродажи.