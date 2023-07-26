Шеф-редактор Sputnik Литва Касем покинул Латвию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем выехал из Латвии. Об этом в среду, 26 июля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», - заявила российский дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова назвала очевидным, что латвийские власти «не оставят в покое» журналиста.

Напомним, Марат Касем является латвийским гражданином, но несколько лет он живет и работает в Москве. В декабре прошлого года он приехал по семейным обстоятельствам в Латвию, где был задержан.

Как заявила тогда служба госбезопасности Латвии, шеф-редактора Sputnik Литва задержали по подозрению в нарушении санкций Евросоюза. МИД РФ призвал международные структуры пресечь творимый Ригой беспредел, назвав подобное задержание «местью диктаторских режимов». В апреле этого года Марата Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.