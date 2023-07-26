В США предрекли разрушение страны из-за санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини.

«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», - сказано в статье, где отмечается, что ограничительные меры, вводимые американскими властями, зачастую ведут к обратному эффекту или вообще не работают, а также способствуют сближению стран, против которых были введены санкционные ограничения.

Сабатини также призвал внедрить механизм контроля за вводимыми санкциями, цели которых должны четко, а также честно объясняться американскими политиками.

«Многое из этого потребует от политиков из обеих партий трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде», - отмечено в публикации.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ новые американские санкции назвали нелегитимными, отметив также, что такие меры не ослабят Россию, а авторы ограничений не добьются желаемых изменений в стране.