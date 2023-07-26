«Просто потрясающе»: Мишустин рассказал о своем отдыхе в модульной гостинице

Мишустин рассказал о своем отдыхе в модульной гостинице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году останавливался в модульной гостинице на природе и был под впечатлением от подобного отдыха. О своем отдыхе глава российского правительства рассказал в среду, 26 июля, когда слушал презентацию проектов внутреннего туризма на курорте «Манжерок» в Республике Алтай

«Я в прошлом году впервые побывал, мне кажется, в такой модульной конструкции на отдыхе. Это потрясающе. Просто потрясающе», — отметил премьер-министр РФ.

Мишустин отметил, что ране никогда представить не мог, что так просто, а также «достаточно недорого, и экологично», можно сделать подобную возможность остановиться «в местах, нетронутых человеком, где красиво, где природа».

Напомним, накануне Мишустин был впечатлен проектом создания комфортной городской среды для собак, о котором ему рассказали выпускники программы «Архитекторы.рф». Премьер назвал такую идею перспективной.