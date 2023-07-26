Рогов заявил об укреплении линии обороны у берегов Каховского водохранилища Фото: REUTERS

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 26 июля, заявил, что российские войска укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища, которое расположено в Запорожской области.

«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена», - приводит РИА Новости его слова.

При этом Рогов отметил, что в российских восках есть «четкое понимание рисков преступных действий» Киева, поэтому «никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно».

Напомним, днем ранее, во вторник, 25 июля, Рогов заявил о передислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне относительного затишья на Запорожском направлении. Как писал сайт KP.RU, глава запорожского общественного движения допустил, что украинские войска готовятся ко второй волне наступления, отметив также, что в боях еще не были задействованы около 60% штурмовых резервов ВСУ.