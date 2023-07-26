Захарова: мировая экономика находится в глубочайшем стрессе из-за США

Захарова заявила, что мировая экономика находится под ударом американского беззакония Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незаконные действия Соединенных Штатов Америки подвергают всю мировую экономику глубочайшему стрессу. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Мировая экономика находится под ударом вот этого американского беззакония. Такое шоковое состояние, в котором находятся мировые хозяйственные связи", - сказала Захарова, упомянув американские санкции, преследование свободного бизнеса и арест представителей компаний.

По словам официального представителя российского МИД, американцы вовсю пользуются репрессивным механизмом в отношении мировой экономики.

"Подчеркну, не российской. Я надеюсь, что уже ни у кого не осталось иллюзий, что это с нами какие-то проблемы у США, у них со всем миром проблемы", - продолжила Захарова.

Кроме того, дипломат обратила внимание на стремление США нанести удар по Китаю.

"(Китай) пошел настолько далеко, что Штатам уже не догнать технологически, а признаться в этом тоже нельзя... Удар по другим регионам мира, которые важны с точки зрения ресурсов", - заключила Захарова.

Ранее KP.RU сообщил о том, что американские эксперты предрекли крах США из-за вводимых ими санкций, которые, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, являются нелегитимными.