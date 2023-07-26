Греф провёл экскурсию для Мишустина по курорту Сбера «Манжерок» на Алтае

Фото: Пресс-служба Сбера

В ходе визита председатель Правления Сбербанка Герман Греф провёл для премьер-министра и членов правительства экскурсию по крупнейшему премиум-отелю в Сибири, который недавно начал работать на курорте Сбера.

В «Манжероке» Мишустин проведет совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» – крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта г. Горно-Алтайска. По итогам 2022 года туристский поток на курорт составил более 560 тысяч гостей.

На курорте построены 3 канатные дороги гондольного и кресельного типов, 22 км горнолыжных трасс с современной системой искусственного оснежения, 7,5 км трасс байк-парка и 5 км тематизированных экотроп. В июне на курорте был открыт современный пятизвёздочный отель на 304 номера, общая площадь отеля - более 56 тысяч квадратных метров, это крупнейший премиум-отель в Сибири.

Инвестиционная программа Сбера предусматривает активное развитие курорта. Уже в зимнем сезоне 23/24 здесь появятся новая канатная дорога кресельного типа, дополнительные 11 км горнолыжных трасс, 12 вилл разных категорий, построенных из массива кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на 510 посадочных мест.

В результате преобразований всесезонный курорт «Манжерок» станет одним из крупнейших и современных курортов России, обладающим протяженностью горнолыжных трасс 67 км.

Курорт имеет ключевое значение и для экономики региона — это крупнейший работодатель и налогоплательщик Алтая, а также обладатель статусов «Региональный инвестор» и «Социальный инвестор».