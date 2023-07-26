На Вологодчине усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения

По данным пресс-службы регионального правительства, за полгода 2023 года на дорогах региона в ДТП погибло 57 человек. Самые аварийные автодороги региона – федеральные, соединяющие Вологду с Архангельской, Ленинградской и Ярославской областями, а среди нарушителей ПДД много жителей других регионов. По словам начальника областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрея Накрошаева, основная причина ДТП – человеческий фактор.

«Чем больше мы ремонтируем дорог, тем выше скорость автопотока. Водители начинают совершать рискованные маневры, это отражается на ситуации с аварийностью. Одна из действенных мер реагирования – увеличение числа камер фото– и видеофиксации нарушений», - считает Накрошаев.

В июле на наиболее аварийных дорогах региона установлены 100 дополнительных камер безопасности, с ними число дорожных камер достигло 285. В сервисах «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» занесена информация о местах их расположения. Кроме того, в регионе собираются усилить контроль за соблюдением скоростного режима с помощью квадракоптеров. По данным пресс-службы, график полетов квадрокоптера на август уже согласован.

В департаменте дорожного хозяйства считают, что на водителей эффективно воздействуют дорожные знаки «шеврон» и шумовые полосы, заставляя их снижать скорость в опасных местах. Увеличивают безопасность передвижения и пешеходов, и водителей тротуары и искусственное освещение. В июне утвердили программу оснащения региональных и межмуниципальных дорог тротуарами и искусственным электроосвещением, рассчитанную до 2027 года. В этом году на нее выделено более 192 миллионов рублей. А для сообщений о нетрезвых водителях дорожный департамент завел анонимный чат-бот в Telegram.

«Для обработки такой информации созданы закрытые группы для сотрудников ГИБДД, куда будут направляться соответствующие сообщения от пользователей. К группам подключено более 200 сотрудников ГИБДД», - рассказал Накрошаев.