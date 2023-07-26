ФСБ выявила управляемую из Украины нарколабораторию в Шатуре

ФСБ выявила управляемую из Украины нарколабораторию в подмосковной Шатуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла в подмосковной Шатуре работу нарколаборатории, которая занималась производством крупных партий синтетических наркотиков, а управилась с территории Украины. Об этом заявили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточняется, организован сбыт наркотических средств был организован через интернет. «В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», - приводит ТАСС сообщение спецслужб.

Сообщается об изъятии 57 кг наркотиков, а также четырех тонн наркосодержащей жидкости. Кроме того, было изъято лабораторное оборудование и химические вещества, которые используют для синтезирования запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство наркотических средств в особо крупном размере», что предусматривает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключение.

Напомним, днем ранее, 25 июля, в Королеве задержали троих наркокурьеров с 10 кг синтетических наркотиков.