Минэкономразвития: безвизовый режим между Россией и КНР начнется со дня на день

Глава МЭР анонсировал безвизовый туристический обмен между РФ и Китаем "со дня на день" Фото: REUTERS

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников анонсировал скорое начало действия безвизового туристического обмена между РФ и Китаем. Об этом глава МЭР сообщил в ходе совещания по развитию туризма с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток", - заявил Решетников, добавив, что помимо Китая безвизовый режим будет запущен и с Ираном.

Ранее в феврале стало известно, что межправительственное соглашение РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года снова заработало.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал максимально упростить все бюрократические формальности для иностранных туристов, желающих посетить РФ.

Кроме того, российский президент выразил необходимость как можно скорее реализовать возможность оформить электронную визу для привлечения новых туристов в страну.