Партия «Наша Родина»: Венгрия наложила бы вето на вступление Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что парламент Венгрии наложил бы вето на вступление Украины в Североатлантический альянс, поскольку это грозило бы мировой войной.

Тороцкаи заявил о «военном психозе», который можно было увидеть на саммите НАТО в Вильнюсе. По его словам, такие настроения «одновременно поражают и пугают». По его словам, некоторые из этих стран «немедленно приняли» бы Украину в альянс.

«Но это было бы сумасшествием, это привело бы к мировой войне, уничтожающей бы весь мир. Этого надо не допустить, но я уверен, что на вступление Украины в НАТО венгерский парламент наложил бы вето», - приводит РИА Новости его слова.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европу можно отделить от российской энергии, а вот отделить саму страну от остальной части мира невозможно. Глава венгерского правительства также отметил, что сырье Росси в итоге приобретет кто-то другой, тогда как европейские страны страдают от инфляции и теряют свою конкурентоспособность.