Захарова: в США попрана свобода слова, там нет реального выражения мыслей

Захарова заявила, что у Белого дома нет "никакого морального права комментировать ситуацию в сфере информации" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах Америки попрана свобода слова, а американские средства массовой информации не отражают реальных мыслей собственного народа. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"У них попраны все свободы, включая, в первую очередь, свободу слова", - заявила Захарова, назвав происходящее в американских СМИ триллером и ужасом, напоминающий "танго больших капиталов и грязных политиков".

"Там нет человечности, там нет реального выражения мыслей, чаяний, озабоченностей, всего того, что волнует американский народ", - продолжила дипломат, отметив, что повестку навязывают американские спецслужбы.

В связи с этим, по словам Захаровой, у Вашингтона нет морального права давать комментарии о ситуации в сфере информации.

Ранее Мария Захарова заявила, что нелегитимные действия американского правительства загнали в глубокий стресс мировую экономику.