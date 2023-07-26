Аксёнов: ЯМЭФ перенесён с конца сентября 2023 года на неопределённый срок, фото: соцсети

Глава Крыма Сергей Аксёнов написал 26 июля 2023 года пост в своих социальных сетях, согласно которому сроки проведения Ялтинского международного экономического форума переносятся на неопределённый срок. Об этом сообщил «КП-Крым».

«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», - написал Аксёнов.

Напомним, изначально проведение форума было запланировано на 29-30 сентября текущего года. Когда ЯМЭФ пройдёт теперь, и что конкретно стало причиной отказа от изначальных дат - не уточняется.

Ранее KP.RU сообщил, что преступные украинские власти уже открыто угрожают новыми атаками на Крымский мост. Якобы, таким образом Киев нарушает снабжение российских войск, при том что мост не используется для военных поставок уже долгое время.