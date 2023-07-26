В нескольких регионах России прогнозируют сильную жару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых российских регионов в ближайшие дни ожидается жара до плюс 30-39 градусов.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха достигнет отметки +30…+39 в Ульяновской области, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Чувашии, а также на Таймыре и Сахалине.

«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до +32...+34, так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме», - приводит ТАСС слова эксперта.

Вильфанд уточнил, что в Ульяновской области, а также Чувашии и Татарстане температура воздуха может достигнуть +36...+37 в пятницу и субботу, 28 и 29 июля, а в Ханты-Мансийском автономном округе температура тоже будет превышать в этом время до +30 и выше.

Напомним, за первую неделю июля этого года средняя температура на всем земном шаре трижды обновила исторический максимум, достигнув 17,23 градуса Цельсия. Ранее рекорд был остановлен только в августе 2016 года.