Посол Бикантов: власти ЦАР с пониманием относятся к действиям России по Украине

Посол России заявил, что власти ЦАР с пониманием относятся к спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) с пониманием относятся ко всем действиям России по украинскому вопросу. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в республике Александр Бикантов.

"Никогда не бывает ни вопросов, ни сомнений", - сказал Бикантов, отметив, что власти ЦАР придерживаются схожих с Россией позиций по основным вопросам международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что делегация семи африканских стран в составе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, а также премьер-министра Египта, представителей Республики Конго и Уганды выработали 10 принципов мирного урегулирования украинского кризиса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у глав стран мирной миссии Африки будет возможность обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, который состоится с 26 по 29 июля.