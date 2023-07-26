Дети участников СВО будут ездить в пригородном транспорте КуZбасса бесплатно

Фото: ako.ru

О проблеме сообщил сын кузбасского участника спецоперации — студент КузГТУ во время прямой линии с главой региона. Парень не смог воспользоваться льготой по бесплатному проезду в автобусе из города Березовского. Данное направление считается пригородным, а не междугородным, на которое распространяется льготный проезд, в соответствии с региональным законом «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции».

«В КуZбассе есть закон, в соответствии с которым 10 месяцев, кроме июля и августа, детям участников специальной военной операции оплачивается проездной в междугородном транспорте. Березовский как пригород действительно не попадает под действие этого закона. Необходимо как можно быстрее внести изменения, чтобы и из пригорода ребята могли ездить бесплатно», — взял на личный контроль решение проблемы глава региона Сергей Цивилев.

С этой целью губернатор поручил областному минтрансу дополнить действующий норматив, чтобы все дети участников спецоперации могли бесплатно ездить не только по междугородним маршрутам региона, но пригородным. Сергей Цивилев также обратился к депутатам Парламента КуZбасса с просьбой поддержать эту инициативу.

КОНКРЕТНО

Для поддержки военнослужащих, принимающих участие в СВО, и членов их семей в КуZбассе действует большой комплекс мер. Региональное законодательство предусматривает для иногородних студентов — детей участников спецоперации льготы на проезд в общественном транспорте. Студенты средних профессиональных учебных заведений могут проживать в общежитиях бесплатно. Дети дошкольного возраста имеют первоочередное право на предоставление мест в детсадах. Помимо этого гарантируется бесплатное горячее питание для учеников 5-11 классов и студентов учреждений среднего профессионального образованния, организация отдыха и оздоровления детей, оплата обучения в СПО и вузах, а также ежемесячная социальная выплата студентам вузов.

Комплекс мер социальной поддержки семей военнослужащих и добровольцев предусматривает оказание социальных услуг на дому или вне очереди — в стационарной форме. Сопровождение беременных жен военнослужащих и добровольцев при учреждениях здравоохранения региона организовано в индивидуальном порядке.

Участники СВО из КуZбасса также имеют право на льготные жилищные займы при необходимости улучшения жилищных условий.