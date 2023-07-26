ФСБ предъявила Борису Кагарлицкому обвинение в призывах к терроризму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) официально предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому* обвинение в призывах к террористической деятельности при помощи с интернета. Об этом в среду, 26 июля, сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

«Я принял адвокатское поручение защищать известного российского политолога, профессора Б. Ю. Кагарлицкого*», - сказал он.

Сообщается, что уголовное дело ведется по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета». Наказание за такое правонарушение предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, днем ранее, во вторник, 25 июля, следователи Федеральной службы безопасности возбудили в отношении Кагарлицкого* уголовное дело об оправдании терроризма. Как писал сайт KP.RU, адвокат Юлия Кузнецова сообщила, что у политолога проходил обыск.

*Признан в России иноагентом