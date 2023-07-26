Захарова назвала фантазийным рассказом обвинения в адрес посольства РФ в Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала голословными обвинения в шпионаже в адрес посольства России в Кишиневе, отметив, что такие заявления не имеют никакого отношения к реальности, все российские дипломаты строго чтут Венскую конвенцию.

«Опус, это какой-то фантазийный рассказ. К реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года», - официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала целью таких «вбросов» нагнетание антироссийской истерии.

Напомним, во вторник, 25 июля, МИД Молдавии вызвал российского посла в республики в Кишиневе Олега Васнецова для того, чтобы тот объяснил «большое количество» антенн на здании диппредставительства.

На следующий день стало известно, что стало известно о сокращении численности персонала российского посольства, а министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску заявил, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране».