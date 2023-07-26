Внучка Нельсона Манделы призвала побороть влияние Запада в Африке

Внучка Манделы призвала побороть западное влияние в Африке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы высказалась о западном влиянии в мире и Африканском континенте.

Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, отметила, что страны Запада пытаются вносить свои порядке везде, и это плохо. Она уверена, что назрела необходимость побороть западное влияние на Африканском континенте.

Рассуждая о внешней политике, она задается резонным вопросом: на каком основании Запад контролирует ресурсы Африки? Ответа на этот вопрос нет.

- Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Если мы начнем верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав — тогда мы начнем побеждать», — заявила она в беседе с RT.

Она отметила, что Африка богата не только минеральными ресурсами и пахотной землей, но и молодым населением.

- Что останавливает нас, так это лидеры, которых мы выбрали… Если молодежь, о которой мы говорим, будет в состоянии сформировать сильное гражданское общество, чтобы продвигать цели народа, то сможет призывать лидеров к ответу, - заключила она.