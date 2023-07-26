МВД не поддержало идею о платной ускоренной выдаче загранпаспортов Фото: Александр Подгорчук

Министерство внутренних дел РФ не поддержало инициативу о проведении в России эксперимента по предоставлению возможности жителям Москвы получить заграничный паспорт быстро, но за дополнительную плату. Как передает ТАСС об этом сказано в ответе первого замминистра Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Ранее вице-спикер Государственной думы в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина предложил эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов за дополнительную плату, отмечая, что за счет этих средств можно снизить или вообще отменить госпошлину на оформление по стандартной процедуре.

Как отмечает в ответе Горового, МВД РФ принимает все меры для незамедлительного оформления заграничных паспортов при получении результатов проверок, подчеркнув, что существующие на сегодняшний день сроки рассмотрения органами безопасности запросов «являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения».

В Министерстве финансов РФ также не поддержали такую инициативу, указав на то, что подобный эксперимент может привести к выпадающим доходам федерального бюджета.