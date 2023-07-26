Захарова: «вмешательство НАТО надолго отодвинет урегулирование на Южном Кавказе», фото: МИД России

Если Североатлантический альянс будет вмешиваться в конфликтную ситуацию на Южном Кавказе - это приведёт к дестабилизации обстановки и надолго отложит принятие каких-либо мирных решений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Уверены, что вовлечение альянса в дела региона принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное, полноформатное, полнокровное мирное урегулирование надолго», - подчеркнула Захарова во время брифинга.

Эта реплика стала реакцией на усиление контактов между Западом и армянскими высокопоставленными чиновниками. Известно, что НАТО (Турция и США) и Пентагон особенно заинтересованы в том, чтобы начать манипулировать обстановкой на Южном Кавказе.

Ранее KP.RU сообщил, что глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором отринул возможность решать судьбу народа Нагорного Карабаха.