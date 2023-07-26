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НовостиЭкономика26 июля 2023 9:58

Компания Danone спишет российские активы на 200 млн евро до конца 2023 года

Компания представила финансовый отчет за первое полугодие
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Компания Danone спишет российские активы на 200 млн евро до конца 2023 года

Компания Danone спишет российские активы на 200 млн евро до конца 2023 года

Фото: Shutterstock

Французская компания молочных продуктов Danone в июле этого года деконсолидирует свои предприятия в России, после чего с баланса компании до конца текущего года будет списано 200 млн евро. Об этом производитель сообщает в финансовом отчете за первое полугодие 2023 года.

В отчете примерно в 500 млн евро оценили неденежный эффект с учетом валютных курсов, отметив, что такое обесценение не повлияет на капитал Danone.

Сообщается, что за первую половину этого года компания нарастила выручку на 6,3%, до 13,33 млрд евро, а сопоставимые продажи выросли на 8,4%.

В компании заявили, что Danone остается законным владельцем предприятий в России даже после того, как российское правительство взяло под контроль их бизнес.

«Danone продолжит расследование ситуации, чтобы понять последствия влияния решений российских властей на текущую операционную деятельность Danone в России, равно как и на ситуацию по процессу продажи», - сказано в сообщении компании, которая насчитывает 12 заводов и примерно 8000 сотрудников в России.

Напомним, 16 июля этого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных компаний в Danone и «Балтика».