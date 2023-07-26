Компания Danone спишет российские активы на 200 млн евро до конца 2023 года Фото: Shutterstock

Французская компания молочных продуктов Danone в июле этого года деконсолидирует свои предприятия в России, после чего с баланса компании до конца текущего года будет списано 200 млн евро. Об этом производитель сообщает в финансовом отчете за первое полугодие 2023 года.

В отчете примерно в 500 млн евро оценили неденежный эффект с учетом валютных курсов, отметив, что такое обесценение не повлияет на капитал Danone.

Сообщается, что за первую половину этого года компания нарастила выручку на 6,3%, до 13,33 млрд евро, а сопоставимые продажи выросли на 8,4%.

В компании заявили, что Danone остается законным владельцем предприятий в России даже после того, как российское правительство взяло под контроль их бизнес.

«Danone продолжит расследование ситуации, чтобы понять последствия влияния решений российских властей на текущую операционную деятельность Danone в России, равно как и на ситуацию по процессу продажи», - сказано в сообщении компании, которая насчитывает 12 заводов и примерно 8000 сотрудников в России.

Напомним, 16 июля этого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных компаний в Danone и «Балтика».