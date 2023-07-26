Захарова сообщила, что Греция не обращалась к России за помощью в тушении пожаров

Захарова заявила, что Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Афины не обращались к Москве за помощью в тушении лесных пожаров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров", - сказала Захарова, выразив отдельные соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета пожаротушения на острове Эвбея.

Дипломат также напомнила, что в 2021 году Афины сделали экстренный запрос в Москву, в ответ на который президент России Владимир Путин на безвозмездной основе направил в Грецию два самолета Ил-76 и два вертолета Ми-8. Власти Греции высоко оценили работу российских пожарных, отметила Захарова.

Ранее KP.RU рассказал о ситуации с лесными пожарами в Греции, из-за которых было эвакуировано свыше 16 тысяч человек с островов Родоса, Корфу и Эвии.