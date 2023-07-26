ВЦИОМ: у 79% россиян есть друзья Фото: Евгения ГУСЕВА

У большей части граждан Российской Федерации есть друзья, и этот показатель практически не поменялся за последние десять лет. Зато выросло количество тех, кто считает, что друзей у них нет. Соответствующие данные представлены на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), исходя из результатов опроса населения.

«Сегодня друзья есть в жизни большинства россиян - 79%, и этот показатель практически не изменился за десять лет (2013 год - 80%)», - говорится в исследовании.

При этом об отсутствии друзей заявили 16% респондентов, что на 5% больше чем в 2013 году, с которым сравнивают нынешние данные. Также исследователи уточнили наличие друзей по половому признаку - женщины, как правило, чаще заявляют о том, что у них есть подруги или друзья, чем мужчины (81% против 77%).

Главные качества настоящей дружбы, по мнению большей части россиян, это верность, надёжность и преданность.

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