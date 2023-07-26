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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:09

Украинский диверсант получил 22 года колонии за подрыв железной дороги под Брянском

Гражданские иски двум потерпевшим были удовлетворены
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинский диверсант получил 22 года колонии за подрыв железной дороги под Брянском

Украинский диверсант получил 22 года колонии за подрыв железной дороги под Брянском

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй западный военный суд в среду, 26 июля, приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского диверсанта Сергея Белавина за теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

«Приговором суда Белавину назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе.

Отмечается, что удовлетворены гражданские иски двум потерпевшим по 400 тысяч рублей, а также Российским железные дороги (РЖД) на 157 тысяч рублей.

Напомним, в июле прошлого года появилось сообщение о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве. Сообщалось также о повреждении стекла кабины машиниста.

Позже Белавин полностью признал свою вину. Как установили спецслужбы, для выполнения задания он получил 100 тысяч рублей, а также 4 тысячи долларов. Ущерб РЖД оценивали 119 тысяч рублей, а локомотивному бюро «Гомель» Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей.