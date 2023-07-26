Украинский диверсант получил 22 года колонии за подрыв железной дороги под Брянском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй западный военный суд в среду, 26 июля, приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского диверсанта Сергея Белавина за теракт на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

«Приговором суда Белавину назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе.

Отмечается, что удовлетворены гражданские иски двум потерпевшим по 400 тысяч рублей, а также Российским железные дороги (РЖД) на 157 тысяч рублей.

Напомним, в июле прошлого года появилось сообщение о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве. Сообщалось также о повреждении стекла кабины машиниста.

Позже Белавин полностью признал свою вину. Как установили спецслужбы, для выполнения задания он получил 100 тысяч рублей, а также 4 тысячи долларов. Ущерб РЖД оценивали 119 тысяч рублей, а локомотивному бюро «Гомель» Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей.