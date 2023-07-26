Жителей Центральной России предупредили о тропических ливнях в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тропические ливни в пятницу, 28 июля, а также в выходные, 29 и 20 июля, обрушатся на Центральную Россию. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уточнив, что такие изменения погоды связаны с выходом сурового циклона - «балканца».

«После ослабления осадков в четверг в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом сурового "балканца"», - приводит РИА Новости заявление синоптика.

Тишковец добавил, что речь идет о балканском циклоне, который насыщен морской влагой, а также теплом, что является «идеальной базой для формирования грозовых облаков». По его словам, в общей сложности до конца текущей недели в регионе прольется до 60-80 миллиметров осадков.

Напомним, в среду, 26 июля, Гидрометцентр предупредил, что в некоторых российских регионах на этой неделе ожидается жара +39.