Постпред Эритреи при ООН: Запад пустил Украину на убой Фото: REUTERS

Проводимая Российской Федерацией спецоперация — результат долгих лет провокации со стороны Запада. Украину при этом просто пустили на убой, заявила постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам в беседе с РИА Новости.

— До того, что произошло в феврале 2022 года, в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию. Нарушали одно обещание за другим, одно соглашение за другим. Они занимались сдерживанием России. И в нашем понимании Украину пустили на убой, — подчеркнула Тесфамариам.

Она также добавила, что Эритрея изначально понимала, что в этой ситуации виновата не Россия, а все произошедшее — упреждающий акт защиты собственной безопасности. Постпред отметила, что Эритрея будет голосовать против резолюции ГА ООН, осуждающей проведение спецоперации Россией.

Помимо этого, София Тесфамариам заявила, что Россию провоцировали в течение 14 лет, а Североатлантический альянс постепенно ослаблял Европу, чтобы превратить страны ЕС в обслугу для Соединенных Штатов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главой Эритреи Исайяса Афеворки в Кремле. В ходе диалога лидеры государств подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает взаимодействие в торгово-экономической сфере и многих других направлениях.