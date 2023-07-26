Основатель Group-IB Сачков приговорен к 14 годам колонии за госизмену

Илья Сачков / Фото: соцсети

Мосгорсуд признал виновным в государственной измене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Суд признал виновным Сачкова по статье 275 УК РФ о государственной измене, а также назначил ему ограничение свободы сроком на один год после выхода из тюрьмы и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

Сторона обвинения просила для основателя Group-IB 18 лет колонии.

Напомним, в сентябре 2021 года Сачков был арестован по статье о госизмене, которая предполагает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет вместе со штрафом в полмиллиона рублей.

Согласно версии следствия, Сачков в 2011 году связался с иностранной разведкой и передал им секретные данные. Сам Сачков не считает себя виновным.

Расследование дела Сачкова проходило в закрытом режиме из-за секретных материалов, однако известно, что оно не связано с деятельностью компании по кибербезопасности Group-IB.